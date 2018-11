ABOU DHABI, Émirats arabes unis — Max Verstappen a enregistré le chrono le plus rapide de la première séance d’essais libres en vue du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi.

Le pilote de l’équipe Red Bull a devancé d’une demi-seconde son coéquipier Daniel Ricciardo. Valtteri Bottas s’est classé troisième devant son coéquipier chez Mercedes Lewis Hamilton.

Bottas et Hamilton ont terminé une seconde derrière Verstappen, très impressionnant récemment avec une victoire et quatre autres podiums au cours des six dernières courses.

Hamilton s’est déjà assuré son cinquième titre mondial et l’Allemand Sebastian Vettel concluera la saison au deuxième rang pour une deuxième année d’affilée. Vettel a obtenu le huitième chrono de cette première séance.

Une deuxième séance d’essais est prévue plus tard vendredi.