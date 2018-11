GRENOBLE, France — Les danseurs canadiens Piper Gilles et Paul Poirier se sont emparés du troisième rang du programme rythmique, vendredi, aux Internationaux de patinage artistique de France.

Gilles, de Toronto, et Poirier, d’Unionville, en Ontario, ont récolté 74,25 points pour leur performance. Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont dominé leurs adversaires au son de «Tango: Oblivion» et «Primavera Porteno» d’Astor Piazzolla.

Les triples champions du monde et médaillés d’argent aux Jeux olympiques de Pyeongchang ont récolté 84,13 points et devancé les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, auteurs d’un pointage de 77,91.

Du côté masculin, le programme court a été remporté par l’Américain Jason Brown, en dépit du fait qu’il n’a effectué aucun saut quadruple.

Brown a été récompensé pour sa technique irréprochable et la fluidité de ses mouvements, après avoir réussi notamment quatre sauts triples. Il a obtenu 96,41 points.

Ses adversaires ont plutôt été pénalisés pour avoir raté leurs sauts quadruples, plus difficiles à exécuter.

Le Russe Alexander Samarin entamera le programme libre, qui aura lieu samedi, avec un déficit de près de six points. Il a raté l’atterrissage de son saut quadruple lutz au début de sa routine, mais a rapidement récupéré pour amasser 90,86 points.

Le champion du monde, Nathan Chen, a chuté lors de son deuxième saut, un quadruple, et terminé troisième à 86,94.

Le Montréalais Nicolas Nadeau, qui est âgé de 21 ans, a terminé au 11e et dernier rang en vertu d’une récolte de 61,46 points.

En soirée, le couple formé de Camille Ruest, de Rimouski, et Andrew Wolfe, de Calgary, présentera son programme court.

Le sixième et dernier arrêt de la série Grand Prix offre une dernière chance aux patineurs de se qualifier pour la finale prévue le mois prochain à Vancouver.