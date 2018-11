Voici cinq moments marquants du match disputé vendredi après-midi au KeyBank Center entre le Canadien de Montréal et les Sabres de Buffalo.

Hutton stoppe une première menace du Canadien

Après une performance peu convaincante contre les Devils du New Jersey mercredi soir, les joueurs du Canadien ont bien amorcé la rencontre face aux Sabres et ont eu une belle chance d’ouvrir la marque dès la quatrième minute de jeu. Du coin de la patinoire à la droite de Carter Hutton, David Schlemko a passé la rondelle à Andrew Shaw dont le tir a été bloqué devant le filet. La rondelle est revenue à Schlemko près du filet de Hutton et le défenseur du Canadien a remis le disque à Jonathan Drouin dont le tir a été stoppé par le gardien des Sabres. Ce dernier a également résisté à Shaw sur le retour de lancer.

Un but très facile pour Mittelstadt

L’espoir des Sabres Casey Mittelstadt a ouvert la marque avec son quatrième but de la saison au milieu de la première période, et ce fut probablement l’un des plus faciles qu’il n’ait jamais enregistré. La séquence s’est amorcée avec une mise en jeu à la gauche d’Antti Niemi gagnée par Kyle Okposo contre Max Domi. La rondelle s’est retrouvée à la pointe droite à Rasmus Ristolainen qui l’a remise à sa gauche à Jake McCabe. Ce dernier a décoché un tir qui est demeuré à ras la glace et qu’a fait dévier Conor Sheary. La rondelle s’est alors faufilée entre les jambières de Niemi et a donné contre le poteau à la gauche du gardien du Canadien. Laissé sans surveillance derrière Niemi, Mittelstadt n’a eu qu’à pousser la rondelle dans le filet désert pour son deuxième filet à ses trois derniers matchs.

Un premier but refusé, mais pas le deuxième

Dans ce qui a été une belle imitation de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo — c’est au choix — Brendan Gallagher a botté la rondelle de son pied droit dans le filet de Carter Hutton avec 6:18 à écouler à la deuxième période, un but qui a été refusé après que les arbitres eurent consulté la reprise vidéo. Mais moins de cinq minutes plus tard, Gallagher a permis au Canadien d’égaler la marque lorsqu’il a inscrit son 11e but de la saison à l’aide d’un tir des poignets d’une vingtaine de pieds qui a battu Hutton à sa droite. Phillip Danault et Tomas Tatar ont récolté les mentions d’aide.

Shaw s’approche de la centaine

Pour la première fois du match, le Canadien a pris l’avance en troisième période. Les hommes de Claude Julien ont réussi le tour de force en avantage numérique à 8:18, seulement cinq secondes après le début d’une punition à Jason Pominville. Phillip Danault a d’abord gagné une mise en jeu en zone des Sabres, permettant à David Schlemko de s’emparer du disque à la pointe gauche. Après s’être laissé glisser vers le milieu de la ligne bleue, Schlemko a effectué un tir frappé qui a touché le bâton de Shaw avant de se faufiler derrière Carter Hutton. Ce but était le 99e de la carrière de Shaw dans la Ligue nationale.

Jeff Skinner joue les héros… deux fois

Alors que les Sabres se trouvaient en position précaire tard en troisième période et risquaient de voir leur séquence de victoires s’arrêter, Jeff Skinner a pris les choses en main. L’ancien attaquant des Hurricanes de la Caroline a marqué deux fois dans un intervalle d’environ cinq minutes pour permettre à son équipe de renverser le Canadien. Il a d’abord trouvé le fond du filet à 17:34 de la troisième période avant de mettre fin au duel avec un peu moins de deux minutes à écouler à la période additionnelle.