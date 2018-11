NEWARK, N.J. — Mathew Barzal a converti le rebond de son échappée à 3:40 en prolongation et les Islanders de New York ont gagné 4-3 face aux Devils du New Jersey, vendredi.

Jordan Eberle, Anders Lee et Nick Leddy ont aussi marqué pour les vainqueurs, aidant les Islanders à mettre fin à une série de deux revers. Ils ont battu les Devils deux fois en autant d’occasions cette saison.

Thomas Greiss a mis l’épaule à la roue avec 39 arrêts, huit de plus que Keith Kinkaid.

Taylor Hall, Brian Boyle et Marcus Johansson ont riposté pour les Devils, qui ont tout de même un dossier de 7-2-2 à la maison.

Ce n’était pas la journée de Josh’s Bailey, des Islanders. Il a d’abord été frustré deux fois au premier vingt. Puis, en deuxième période, son but a été refusé à la suite d’une révision qui a révélé un hors-jeu.