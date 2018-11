LAS VEGAS — Alex Tuch a célébré son 100e match en carrière dans la Ligue nationale de hockey avec une performance d’un but et une aide et il a guidé les Golden Knights de Vegas vers une victoire de 2-0 vendredi soir.

Ce faisant, les Golden Knights ont vengé la dégelée subie aux mains des Flames lundi soir à Calgary. La formation albertaine avait alors explosé avec cinq buts sans riposte au premier vingt en route vers un gain de 7-2.

Tuch a donné l’avance aux Golden Knights à 16:09 de la période médiane lorsqu’il a fait dévier un tir des poignets de Cody Eakin. Max Pacioretty a récolté une aide sur le jeu.

Tuch a ensuite participé au but de Colin Miller, son premier de la saison, à 2:34 de la troisième période. Le filet de Miller était le 12e des Golden Knights avec l’avantage d’un homme lors de leurs 18 dernières parties.

À l’autre extrémité de la patinoire, Marc-André Fleury a bloqué 29 tirs pour son quatrième blanchissage de la saison, et le premier infligé aux Flames cette année.

C’était également le 52e de sa carrière ce qui lui a permis de se hisser au 24e rang dans toute l’histoire de la LNH, un jeu blanc derrière Pekka Rinne des Predators de Nashville.

Dans le revers, le gardien David Rittich a stoppé 26 rondelles. Il avait amorcé la rencontre fort d’une série de six victoires et il présentait une fiche de 8-1-0.