MONCTON, N.-B. — Quatre buts au premier tiers ont mené le Phoenix de Sherbrooke vers un gain de 9-2 aux dépens des Wildcats de Moncton, vendredi.

Oliver Okuliar a signé un tour du chapeau, tandis que Taro Jentzsch et Nathael Roy ont fourni un but et deux passes chacun.

Bobby Dow, Bailey Peach, Patrick Guay et Alex-Olivier Voyer ont aussi marqué pour Sherbrooke.

Jakob Pelletier et Nicolas Kingsbury-Fournier ont riposté pour les Wildcats, qui avaient gagné leurs cinq derniers matches.

Dow a lancé le festin offensif dans la cinquième minute. Il a battu de vitesse le défenseur Sean Stewart, puis a déjoué Francis Leclerc avec une belle feinte. Darren Rumble a alors remplacé Francis Leclerc par Charles-Antoine Lavallée, mais ça n’a pas donné les résultats souhaités.

Peach a doublé l’avance à 7:32 grâce à un tir des poignets, après une savante bifurcation vers le coeur de la zone adverse.

Okuliar en a rajouté à 13:03, sur le rebond d’un tir de Roy. Ce dernier a porté le score à 4-0 en désavantage numérique 2:25 plus tard, d’un tir rapproché. Ce but a mené au retour de Leclerc dans le match.

Pelletier a inscrit le club local au tableau à 5:21 au deuxième engagement. Il a voulu rejoindre Jeremy McKenna, mais la rondelle a plutôt dévié contre le bâton du défenseur Yann-Félix Lapointe, pour ensuite échouer dans le filet.

Le cinquième but des visiteurs a été le résultat d’un bond capricieux sur la baie vitrée derrière Leclerc, environ cinq minutes et demie plus tard.

Kingsbury-Fournier a rétréci l’écart à 5-2 avec un tir des poignets, suite à une brillante passe de Kyle Foreman. Ce dernier était à genoux au moment de balayer le disque vers son coéquipier.

Jentzsch et Voyer ont marqué en fin de deuxième tiers et au début de la troisième période, respectivement. Okuliar a accentué la correction à 4:57 et 10:42.

Charlottetown 2 Acadie-Bathurst 1

Brett Budgell et Nikita Alexandrov ont récolté un but et une passe au premier tiers, guidant les Islanders à la victoire contre le Titan, 2-1.

Drummondville 7 Saint John 2

Cédric Desruisseaux, Xavier Simoneau et Joe Veleno ont réussi des doublés et les Voltigeurs ont malmené les Sea Dogs, 7-2. Saint John perdait un 15e match de suite.

Val-d’Or 3 Québec 2 (P)

Alexandre Couture a complété un doublé à 1:35 en prolongation et les Foreurs ont défait les Remparts, 3-2. Jonathan Lemieux a fait 31 arrêts pour Val-d’Or.

Rouyn-Noranda 2 Victoriaville 1 (P)

Le 14e filet de Félix Bibeau a permis aux Huskies de vaincre les Tigres en prolongation, 2-1. Justin Bergeron, des Huskies, avait égalé le score en toute fin de deuxième période.

Rimouski 3 Blainville-Boisbriand 2

Jimmy Huntington a réussi le but déterminant à mi-chemin en troisième période et l’Océanic a battu l’Armada, 3-2. C’était un 17e but pour le Lavallois. Luke Henman a signé un doublé dans une cause perdante.