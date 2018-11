SAINT-LOUIS — Ryan O’Reilly, Brayden Schenn et Alex Pietrangelo ont tous récolté un but et une passe, vendredi, aidant les Blues de St. Louis à l’emporter 6-2 contre les Predators de Nashville.

Ivan Barbashev, Zach Sanford et Robby Fabbri ont aussi marqué pour les Blues, qui mettaient fin à une série de trois défaites.

Robert Thomas a inscrit deux passes, tandis que Jake Allen a fait 26 arrêts.

Craig Berube, entraîneur-chef par intérim, a mérité un premier gain depuis le congédiement de Mike Yeo, lundi. Les Blues ont été battus à Nashville mercredi.

Nick Bonino et Ryan Hartman ont réussi les buts des Predators, qui avaient gagné leurs trois derniers matches. Juuse Saros a donné cinq buts en 15 tirs, cédant ensuite sa place à Pekka Rinne.