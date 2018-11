INNSBRUCK, Autriche — Natalie Geisenberger a entamé son parcours vers la conquête d’un septième globe de cristal consécutif en Coupe du monde de luge sur les chapeaux de roue, samedi.

La double championne olympique en titre a donné le ton à un balayage allemand du podium, à l’occasion de la première épreuve de la saison en Coupe du monde. Elle a complété les deux descentes sur la piste d’Igls-Innsbruck en une minute et 19,619 secondes, s’octroyant du même coup sa 44e victoire en carrière en Coupe du monde — un sommet.

Julia Taubitz a fini deuxième en 1:19,655, et Tatjana Huefner a complété le podium en 1:19,885. La Russe Tatyana Ivanova a abouti en quatrième place, devant l’Italienne Andrea Voetter.

La Canadienne Carolyn Maxwell a terminé 19e, à 0,794 seconde de Geisenberger, suivie de sa compatriote Brooke Apshkrum au 20e rang, à 0,829. Les représentantes de l’unifolié Kyla Marie Graham et Makena Hodgson se sont emparées des deux dernières places, finissant respectivement 27e et 28e.

Geisenberger tente de devenir la deuxième lugeuse de l’histoire à gagner sept globes de cristal consécutifs. L’Autrichien Markus Prock a accompli l’exploit du côté masculin entre les saisons 1990-91 et 1996-97.

En double, l’Autriche a fait plaisir à ses partisans. Thomas Steu et Lorenz Köller ont enregistré le meilleur temps de chaque descente pour facilement obtenir la victoire en 1:19,476.

La formation allemande de Toni Eggert — qui performe en dépit d’une fracture à une jambe subie à l’entraînement —, et Sascha Benecken a obtenu l’argent en 1:19,656, tandis que la paire russe de Vladislav Yuzhakov et Iurii Prokhorov s’est adjugé le bronze en 1:19,758.

Le duo canadien de Tristan Walker et Justin Snith a terminé au 12e échelon, en 1:20,487.

Le sprint et l’épreuve individuelle masculine auront lieu dimanche à Innsbruck. Le circuit de la Coupe du monde de luge se déplacera le week-end prochain à Whistler, en Colombie-Britannique. L’épreuve individuelle masculine et le double auront lieu le 30 novembre, alors que l’épreuve individuelle féminine et le relais par équipes seront présentés le 1er décembre.