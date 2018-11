TOMAKOMAI, Japon — La Canadienne Ivanie Blondin a décroché la médaille de bronze en finale de l’épreuve féminine du départ en groupe, samedi, à la Coupe du monde de patinage de vitesse de Tomakomai, au Japon.

L’athlète d’Ottawa a ainsi grimpé sur le podium pour la deuxième fois ce week-end, après avoir terminé deuxième en poursuite par équipes vendredi.

Après s’être retrouvée au milieu du peloton en début de course, Blondin s’est approchée de la tête en fin d’épreuve au Centre sportif Tomakomai Highland. Un sprint bien calculé à la sortie du dernier virage l’a propulsée en troisième position, en plus de lui valoir une récolte de 20 points de sprint. Blondin a obtenu un temps de 8:82,260, à seulement 0,8 seconde de la médaillée d’or, la Sud-Coréenne Bo-Reum Kim.

«Ç’a été une course vraiment plaisante, a indiqué Blondin. Isabelle (Weidemann) et moi avions toutes deux sorti les coudes et nous nous protégions l’une l’autre. Notre approche en est une d’équipe dans cette épreuve, et nous essayons de nous entraider durant la course — je pense que l’exécution a été très bonne à ce niveau. Je suis peut-être la seule à m’être retrouvée sur le podium aujourd’hui (samedi), mais c’est en partie grâce à Isabelle que j’ai obtenu cette médaille.»

Blondin, qui a pris part aux Jeux olympiques à deux reprises, a maintenant remporté près d’une vingtaine de médailles sur le circuit de la Coupe du monde en carrière dans le départ en groupe.

Weidemann, d’Ottawa, a pour sa part terminé 14e en 8:55,900, avec un point de sprint.

Chez les hommes, Jordan Belchos, de Toronto, a fini neuvième du départ en groupe avec un temps de 8:16,890 et un point de sprint.

D’autre part, Heather McLean, de Winnipeg, a pris la première place du groupe B lors de la deuxième épreuve de 500 m avec un temps de 39,938 secondes — un résultat qui lui vaudra une place dans le groupe A à la prochaine Coupe du monde. Sa coéquipière Kaylin Irvine, de Calgary, a complété la même épreuve en cinquième place en vertu d’un chrono de 40,311.

Dans le groupe B du deuxième 500 m masculin, le Montréalais Christopher Fiola a gagné fini en septième position avec un temps de 36,574 secondes. Dans le groupe A, Laurent Dubreuil, de Lévis, a pris la 17e place en 35,984.

Au 1500 m masculin, Antoine Gélinas-Beaulieu, de Sherbrooke, et David La Rue, de Saint-Lambert, ont respectivement terminé 15e (1:50,444) et 18e (1:51,012). Le spécialiste des distances de fond Ted-Jan Bloemen, de Calgary, a terminé au 17e échelon en 1:55,540 dans le groupe B.

Keri Morrison, de Burlington, était la seule Canadienne en lice au 1500 m féminin, samedi, et elle a fini 20e avec un temps de 2:06,306.

Les 11 athlètes de l’équipe canadienne seront tous en action lors de la troisième et dernière journée de l’étape, dimanche. Blondin, Irvine et McLean disputeront le 1000 m féminin ; Dubreuil, Fiola, Gélinas-Beaulieu et La Rue prendront part au 1000 m masculin; Blondin, Morrison et Weidemann seront en lice au 3000 m féminin; Belchos, Bloemen et Gélinas-Beaulieu seront de la partie au 5000 m masculin.

Les finales de l’épreuve du sprint par équipes auront également lieu dimanche. Le Canada tentera de se retrouver à nouveau sur le podium, après avoir décroché une médaille de bronze dans l’épreuve masculine la fin de semaine dernière à Obihiro, au Japon.