GRENOBLE, France — Les danseurs canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont décroché la médaille de bronze aux Internationaux de patinage artistique de France, samedi, mais cela n’a pas été suffisant pour leur permettre de se qualifier pour les Finales du Grand Prix, qui auront lieu le mois prochain à Vancouver.

Gilles, de Toronto, et Poirier, d’Unionville, en Ontario, ont récolté 188,74 points pour leur performance lors du programme libre.

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été dominants, et ils ont remporté leur deuxième programme en autant de jours pour un pointage cumulatif de 216,78 points. Les triples champions du monde et médaillés d’argent olympiques ne participeront toutefois pas aux Finales, puisqu’ils ont raté les cinq escales précédentes de la saison.

Les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov y seront cependant, après avoir pris la deuxième place de la compétition en vertu d’une récolte de 200,38 points.

Du côté des hommes, le champion du monde Nathan Chen a remporté le programme libre et s’est assuré une participation aux Finales du Grand Prix. L’Américain a obtenu 184,64 points, pour un total de 271,58, ce qui lui a permis de s’adjuger la victoire avec une confortable avance de 15 points.

Son compatriote Jason Brown a grimpé sur la deuxième marche du podium avec 256,33 points, devant le Russe Alexander Samarin, à 247,09.

Le Montréalais Nicolas Nadeau, qui est âgé de 21 ans, s’est retiré du programme libre.

Les six meilleurs athlètes ou duos dans chaque discipline participeront aux Finales du Grand Prix qui se dérouleront du 6 au 9 décembre à Vancouver.