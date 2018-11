QUÉBEC — Le Rouge et Or de l’Université Laval a défait les Mustangs de l’Université Western 34-20 lors du match de la Coupe Vanier, samedi, au stade Telus de Québec.

Le Rouge et Or, qui a conclu sa saison en étant invaincu, a du même coup obtenu la 10e coupe Vanier de son histoire — plus que toute autre équipe au pays.

La formation de l’entraîneur-chef Glen Constantin a ainsi vengé la défaite de 37-19 subie l’an dernier contre les Mustangs en finale du championnat de football universitaire canadien.

Plus de détails à venir.