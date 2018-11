NEW YORK — Brett Connolly a dénoué l’impasse alors qu’il restait 6:24 à écouler en troisième période et les Capitals de Washington ont battu les Rangers de New York 5-3, samedi, pour signer une cinquième victoire de suite.

Alex Ovechkin, Nic Dowd, Jakub Vrana et Tom Wilson ont aussi enfilé l’aiguille pour les champions en titre de la coupe Stanley. John Carlson a amassé trois aides.

Le gardien des Capitals Pheonix Copley, qui amorçait la rencontre à la place de Braden Holtby, a repoussé 27 rondelles dans la victoire.

Jimmy Vesey, Brady Skjei et Ryan Strome ont répliqué pour les Rangers, qui ont encaissé une deuxième défaite consécutive. Ils ont vu leur série de sept victoires à domicile prendre fin. Kevin Hayes s’est fait complice de deux buts des siens.

Alexandar Georgiev a conclu l’affrontement avec 23 arrêts.

Sur le but vainqueur, Connolly a accepté une passe de Carlson et il a décoché un puissant tir frappé en provenance du cercle gauche. Il a trompé la vigilance de Georgiev pour inscrire son quatrième filet de la campagne.