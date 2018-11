MONTRÉAL — Laissé de côté face aux Sabres de Buffalo vendredi soir, l’attaquant Charles Hudon sera de retour dans la formation du Canadien de Montréal en vue du match contre les Bruins de Boston au Centre Bell.

L’entraîneur-chef Claude Julien l’a confirmé lors d’une mêlée de presse en fin d’après-midi. Au passage, Julien a annoncé que Matthew Peca sera inactif.

Hudon devrait se retrouver au sein d’un quatrième trio aux côtés de Michaël Chaput et de Nicolas Deslauriers.

Les six mêmes défenseurs qui ont affronté les Sabres seront au poste, ce qui signifie que Xavier Ouellet et Mike Reilly regarderont le match du haut de la passerelle.

Ce sera le deuxième de quatre matchs entre ces deux grands rivaux cette saison.

Le 27 octobre dernier au TD Garden, Carey Price avait bloqué les 33 tirs dirigés vers lui dans un gain de 3-0. En signant une 290e victoire en carrière, Price avait ainsi doublé Patrick Roy au deuxième rang dans l’histoire du Canadien.

«Nous avons joué plusieurs bons matchs cette saison et ç’a été l’un d’eux. Nous avions réussi à prendre l’avance rapidement et nous l’avions gardée. C’est un peu ce qu’on veut voir ce soir», a déclaré Julien.

«Si on peut jouer avec l’avance et non avec du retard, ça change la philosophie dans la tête des joueurs. Ça fait un bon bout de temps qu’on ne contrôle pas le match avec l’avance. C’est quelque chose qu’on doit essayer de faire», a renchéri l’entraîneur-chef du Canadien.

Les deux formations s’affrontent après avoir joué la veille et voyagé jusqu’à Montréal. Parce qu’ils jouaient en fin d’après-midi, les joueurs du Canadien sont rentrés à la maison en milieu de soirée. De leur côté, les Bruins sont arrivés dans la nuit après avoir accueilli les Penguins de Pittsburgh dans un match qui s’est amorcé à 19 h30 et qu’ils ont gagné 2-1 en prolongation.

«Chaque fois que tu joues deux matchs en deux soirs, c’est important de garder ton jeu simple et une bonne concentration parce qu’il y a toujours un élément de fatigue. Qu’il y ait quelques heures de différence pour les deux équipes, ça ne change rien. Ça reste deux matchs en deux soirs. Dans ces situations, il faut minimiser les erreurs mentales, les erreurs non forcées.»

Pendant que le Canadien tentera de retrouver le chemin de la victoire après trois défaites d’affilée dont deux en prolongation, les Bruins (2-0-2) seront à la recherche d’un point au classement dans une cinquième partie d’affilée.

Ils y sont parvenus malgré les blessures à l’attaquant Patrice Bergeron, qui a raté les trois dernières rencontres, et aux défenseurs Zdeno Chara (quatre), Brandon Carlo (six) et Charlie McAvoy (15).

Ce match est le premier d’une séquence de cinq pour le Tricolore au Centre Bell. Les Hurricanes de la Caroline, les Rangers de New York, les Sharks de San Jose et les Sénateurs d’Ottawa seront les autres clubs visiteurs d’ici le 4 décembre.