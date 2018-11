Aleksi Saarela a porté le coup de grâce en inscrivant un but en avantage numérique en fin de deuxième période en plus de récolter une mention d’aide et le Rocket de Laval a encaissé un quatrième revers d’affilée en s’inclinant 4-2 devant les Checkers de Charlotte, samedi soir.

Valentin Zykov, Patrick Brown et Jake Bean ont enfilé l’aiguille pour les Checkers lors de 40 premières minutes de jeu, avant que Saarela profite de l’indiscipline des visiteurs pour mettre le match hors de portée.

Greg McKegg a pour sa part obtenu deux mentions d’assistance, tandis qu’Alex Nedeljkovic a repoussé 14 des 16 tirs dirigés vers lui.

Michal Moravcik a enfilé son premier but en carrière dans la Ligue américaine de hockey et Byron Froese a lui aussi répliqué en début de deuxième engagement pour le Rocket. Charlie Lindgren a cédé à quatre reprises en 25 tirs dans la défaite.

Après avoir connu un début de match laborieux, les hommes de Joël Bouchard sont revenus en force lors des cinq dernières minutes du premier engagement.

Froese a profité d’une superbe passe de Jake Evans pour tromper la vigilance de Nedeljkovic, nivelant la marque 2-2, à 3:54 de la période médiane.

Bean a toutefois surpris Lindgren avec un tir lointain et Saarela a fermé les livres en profitant de l’avantage d’un homme pour creuser l’écart 4-2.

Atteint au visage par le tir de Josh Wesley en deuxième période, Maxim Lamarche a été en mesure de revenir au jeu.

Le Rocket aura la chance de prendre sa revanche dimanche après-midi, alors qu’il sera de retour au Bojangles’ Coliseum.