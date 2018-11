MONCTON, N.-B. — Joseph Veleno a complété un tour du chapeau en plus de récolter trois mentions d’assistance et les Voltigeurs de Drummondville ont poursuivi leur lancée en écrasant les Wildcats de Moncton 7-1.

Les Voltigeurs se sont présentés sans complexes face à la deuxième meilleure équipe du circuit Courteau et ont inscrit six buts lors des deux premières périodes de jeu avant de se donner une avance de 7-0 à mi-chemin au troisième engagement. La troupe de Steve Hartley a signé une troisième victoire consécutive et a récolté une huitième victoire à ses 10 derniers matchs.

Veleno a doublé l’avance des siens deux minutes après que Dawson Mercer eut inscrit le premier but des visiteurs au premier vingt. Il a par la suite ajouté deux filets, dont un en désavantage numérique, dans un intervalle de 3:29 en période médiane.

Nicolas Beaudin a récolté un but et deux aides, tandis que Cédric Desruisseaux, Mercer et Gregor MacLeod ont touché la cible à leur tour.

Jonathan Aspirot a été le seul à répliquer du côté des Wildcats, en avantage numérique, alors qu’il restait 1:30 à écouler à la rencontre. Les locaux ont encaissé un deuxième revers d’affilée, mais ont récolté sept victoires à leurs 10 dernières sorties.

Olivier Rodrigue n’a flanché qu’une seule fois en 36 lancers, tandis que Francis Leclerc a dû céder sa place Charles-Antoine Lavallée après avoir concédé cinq buts en 30 tirs. Lavallée a par la suite réalisé 11 arrêts.

Huskies 3 – Olympiques 0

Jakub Lauko a amassé un but et une mention d’assistance et les Huskies de Rouyn-Noranda ont blanchi les Olympiques de Gatineau 3-0.

Lauko, un choix de troisième ronde des Bruins de Boston lors du repêchage de 2018, n’avait pas obtenu de point à ses deux derniers matchs. Il a inscrit 12 buts et 23 points et 21 parties cette saison.

William Dufour et Alex Beaucage ont également noirci la feuille de pointage pour les Huskies, qui ont gagné leurs 10 dernières sorties et qui occupent le premier rang du classement de la LHJMQ.

Les Olympiques se sont inclinés pour une deuxième partie consécutive.

Zachary Emond n’a pas eu à faire de miracles pour enregistrer un deuxième blanchissage cette saison et il a repoussé 14 tirs pour les Huskies. Tristan Bérubé n’a rien eu à se reprocher pour les Olympiques, arrêtant 33 lancers.

Saguenéens 0 – Armada 3

Gabriel Waked a réalisé 22 arrêts et l’Armada de Blainville-Boisbriand a défait les Saguenéens de Chicoutimi 3-0.

Waked, qui prenait part à seulement un troisième match cette saison, a réussi un premier blanchissage en carrière dans la LHJMQ.

Joël Teasdale, Simon Pinard et Thomas Ethier ont trouvé le fond du filet pour l’Armada, qui a vu sa séquence de cinq revers être freinée.

Zachary Bouthillier a obtenu le départ pour les Saguenéens et il a alloué trois buts en 30 lancers. La formation de Chicoutimi a perdu six de ses sept dernières parties.

Phoenix 5 – Sea Dogs 2

Cinq joueurs différents ont fait scintiller la lumière rouge pour le Phoenix de Sherbrooke, qui a triomphé 5-2 contre les Sea Dogs de Saint-Jean.

En retard 1-0 au premier tiers, le Phoenix a marqué trois buts en deuxième période avant d’ajouter deux buts dans un filet désert au troisième engagement.

Patrick Guay, Bailey Peach, Taro Jentzsch, Alexandre Joncas et Benjamin Tardif ont été les auteurs des filets du Phoenix, qui n’a pas connu la défaite à ses trois dernières sorties.

William Villeneuve et Anthony Boucher ont offert la réplique aux Sea Dogs, qui ont perdu leurs 17 derniers matchs.

Brendan Cregan a effectué 21 arrêts pour le Phoenix et il a même contribué offensivement en amassant une aide. À l’autre bout de la patinoire, Alex D’Orio a fait de son mieux pour aider les Sea Dogs à mettre fin à leur longue disette, mais ses 49 arrêts ont été insuffisants.

Screaming Eagles 2 – Islanders 3 (Prol.)

Thomas Casey a touché la cible en prolongation et les Islanders de Charlottetown ont battu les Screaming Eagles du Cap-Breton 3-2.

Casey a trompé la vigilance de Kevin Mandolese à mi-chemin en prolongation. L’attaquant de 18 ans avait créé l’égalité au début du troisième vingt pour éventuellement forcer la tenue d’une période supplémentaire.

Lukas Cormie a aussi marqué pour les Islanders, qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs sept dernières sorties. L’espoir Nikita Alexandrov a préparé deux réussites de sa troupe.

Gabriel Proulx et Mathias Laferrière ont fait bouger les cordages en première période pour les Screaming Eagles, qui n’ont pas su se distancer des Islanders par la suite.

Matthew Welsh a connu un bon départ pour les Islanders, bloquant 20 des 22 tirs dirigés vers lui. Mandolese a réalisé 35 arrêts entre les poteaux des Screaming Eagles.

Foreurs 4 – Cataractes 6

Les Cataractes de Shawinigan ont marqué quatre buts en troisième période pour signer une victoire de 6-4 contre les Foreurs de Val-d’Or.

Les Cataractes tiraient de l’arrière 4-2 au troisième engagement quand Mavrick Bourque a amorcé une poussée de quatre buts sans réplique. Bourque a complété son tour du chapeau alors qu’il ne restait que 2:20 à écouler, portant le pointage à 5-4.

Bourque, sélectionné au troisième rang du dernier repêchage de la LHJMQ, a conclu l’affrontement avec un but et une aide. Jan Drozg a récolté un but et deux assistances tandis que Jérémy Manseau a obtenu un but et une mention d’aide. Anthony Imbeault a aussi marqué pour les Cataractes.

Julien Tessier a été le plus efficace pour les Foreurs grâce à trois points, dont un but. Ivan Kozlov et Nicolas Ouellet ont tous les deux touché la cible une fois en plus d’ajouter une assistance alors qu’Alexandre Couture a enfilé l’aiguille à une occasion.

Le gardien recrue Antoine Coulombe s’est bien battu pendant la partie et il a enregistré une première victoire en carrière dans la LHJMQ grâce à 32 arrêts devant la cage des Cataractes. Mathieu Marquis a cédé cinq fois devant 40 lancers pour les Foreurs.

Drakkar 2 Mooseheads 1

Ivan Chekhovich a inscrit son 21e et son 22e but de la saison pour permettre au Drakkar de Baie-Comeau de battre les Mooseheads d’Halifax 2-1.

Chekhovich a d’abord fait mouche en désavantage numérique au premier engagement et il a par la suite inscrit le but gagnant, sans aide, après 54 secondes de jeu en période médiane. Cette récolte lui a permis de creuser l’avance au sommet des buteurs de la LHJMQ, devant Jemery McKenna.

Kyle Jessiman a repoussé 33 des 34 rondelles dirigées vers lui pour maintenir l’avance du Drakkar.

Arnaud Durandeau a été l’auteur du seul but des Mooseheads, en avantage numérique, alors qu’Alexis Gravel a réalisé 23 arrêts.

Océanic 3 Tigres 1

Jimmy Huntington a enfilé son 18e but de la saison au troisième engagement, Carmine-Anthony Pagliarulo a repoussé 21 des 22 tirs dirigés vers lui et l’Océanic de Rimouski a battu les Tigres de Victoriaville 3-1.

Ludovic Soucy et Dmitry Zavgorodniy ont noirci la feuille de pointage pour donner une avance de 2-0 à l’Océanic après 40 minutes de jeu, avant que Huntington ajoute un but d’assurance à la 38e seconde du troisième engagement.

Mikhail Abramov a inscrit le seul but des Tigres sans aide à 12:34 du troisième tiers, tandis que Fabio Iacobo a bloqué 30 lancers.