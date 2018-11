NEW YORK — Thomas Greiss a repoussé 26 rondelles pour mener les Islanders de New York vers un gain de 4-1 face aux Hurricanes de la Caroline, samedi soir.

Valtteri Filppula, Anthony Beauvillier, Josh Bailey et Adam Pelech ont fait bouger les cordages pour appuyer leur gardien de but. Brock Nelson Anders Lee et Bailey ont terminé la rencontre avec deux points au compteur. C’était la sixième fois de la saison que Bailey récoltait plus d’un point dans une rencontre cette saison.

Filppula en a mis plein la vue en inscrivant le premier but des Islanders, déjouant Darling entre les jambières.

Justin Williams a été le seul buteur des Hurricanes. Le partant de la formation de la Caroline, Scott Darling, a réalisé que 15 arrêts dans la défaite. Les Islanders ont limité les Hurricanes qu’à un seul but pour un troisième match consécutif.