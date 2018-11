SUNRISE, Fla. — Erik Gustafsson a fermé les livres en enfilant l’aiguille à 2:32 de la période de prolongation pour propulser les Blackhawks de Chicago vers un gain de 5-4 devant les Panthers de la Floride, samedi soir.

Gustafsson a battu James Reimer d’un tir des poignets — son troisième de la saison — pour mettre un terme à la séquence de deux défaites des Blackhawks et huit défaites sur la route.

Alex DeBrincat a nivelé la marque avec deux secondes à faire en temps réglementaire et David Kampf, Patrick Kane et Alexandre Fortin ont noirci la feuille de pointage du côté des Blackhawks. Gustav Forsling a obtenu deux mentions d’assistance et Kampf a ajouté une aide à sa fiche pour récolte totale de trois points.

Cam Ward a repoussé 34 lancers à son premier départ depuis le 12 novembre.

Mike Hoffman, Jared McCann, Aaron Ekblad et Frank Vatrano ont trouvé le fond du filet chez les Panthers. Jonathan Huberdeau a récolté deux mentions d’aide.

Reimer a réalisé 36 arrêts pour les Panthers, qui ont encaissé un troisième revers.