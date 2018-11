MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match présenté samedi soir au Centre Bell entre les Bruins de Boston et le Canadien de Montréal.

Une erreur de recrue coûteuse

Jesperi Kotkaniemi a montré de belles choses depuis le début de la saison, mais il reste un élément essentiel: il est une recrue. Et les recrues vont faire commettre des erreurs. Kotkaniemi en a fait une qui a permis aux Bruins d’ouvrir la marque à 13:01 du premier vingt. Tout a commencé quand Jordie Benn, posté dans sa zone, a tenté une passe qui a touché le bâton de Sean Kuraly. Alors que la rondelle s’était retrouvée en zone neutre, Kotkaniemi l’a récupérée et est revenu sur ses pas vers sa ligne bleue. Toutefois, un échec-avant efficace de David Backes lui a fait perdre le disque. Backes s’est alors retrouvé seul face à Carey Price qu’il a battu du côté de la mitaine pour son premier but et son deuxième point de la saison, à son 18e match.

Les Bruins ajoutent à leur avance

Moins de deux minutes après avoir pris l’avance, les Bruins ont inscrit un deuxième but, celui-là alors que les deux équipes jouaient à forces réduites. L’artisan de ce but a été le défenseur Torey Krug, et son auteur, Jake DeBrusk. Installé derrière le filet de Carey Price, Krug a effectué une première passe à DeBrusk qui lui a aussitôt remis le disque dans le coin de la patinoire. Patient, Krug a vu DeBrusk se diriger vers le devant du filet de Price, à l’insu du défenseur Brett Kulak, et lui a effectué une passe parfaite. DeBrusk a complété la manoeuvre en logeant un tir des poignets au-dessus du gant du gardien du Canadien.Il s’agissait d’un 10e but pour l’attaquant de 22 ans.

Un but refusé au Canadien

Peut-être un peu endormis par une deuxième période sans saveur, les partisans du Canadien ont enfin pu célébrer lorsque Artturi Lehkonen a logé la rondelle dans le filet dès la 28e seconde de jeu du troisième vingt. Mais le moment de joie a été éphémère car les arbitres ont refusé le but, prétextant que Lehkonen avait poussé Tuukka Rask dans le filet alors que ce dernier était en possession de la rondelle au grand désespoir de Claude Julien. Exactement quatre minutes plus tard, Rask a réalisé possiblement son meilleur arrêt du match face à Kenny Agostino après une belle passe de Nicolas Deslauriers.

Poussée tricolore en troisième période

À forcer de cogner à la porte du gardien des Bruins Tuukka Rask, le Canadien a fini par toucher la cible. Et il l’a fait deux fois plutôt qu’une. En pleine maîtrise de la rondelle, Jonathan Drouin a servi une tasse de café au défenseur adverse Torey Krug avant de voir son tir tromper la vigilance de Rask. Moins de quatre minutes plus tard, lors d’une supériorité numérique, Andrew Shaw a fait preuve d’une belle vision du jeu alors qu’il était derrière le filet et il a passé le disque vers Tomas Tatar. Le Slovaque a dégainé rapidement pour loger l’objet dans la lucarne, créant l’égalité et semant l’hystérie au Centre Bell.

Pénalité qui fait mal

Jonathan Drouin, qui avait été à l’origine de la remontée du Tricolore, n’a pas aidé son équipe dans les dernières minutes du troisième engagement. Sa pénalité de quatre minutes pour bâton élevé a permis aux Bruins de quitter Montréal avec deux points. L’attaquant David Krejci a envoyé la rondelle devant le filet, où David Backes l’a glissée du revers en direction du cercle gauche. Le défenseur John Moore a flairé l’occasion et il s’est avancé avant de placer le disque par-dessus Carey Price, qui plongeait à sa droite.