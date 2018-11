DENVER — J.T. Compher et Mikko Rantanen ont tous les deux fait bouger les cordages à 45 secondes d’intervalle en troisième période et l’Avalanche du Colorado est venu de l’arrière pour vaincre les Stars de Dallas 3-2, samedi soir.

Rantanen a également récolté une mention d’aide et Nathan MacKinnon a touché la cible en plus d’obtenir une aide du côté de l’Avalanche. La formation du Colorado a remporté quatre matchs d’affilée et présente un dossier de 6-0-1 à ses sept dernières rencontres.

Semyon Varlamov a pour sa part effectué 27 arrêts pour l’Avalanche.

Avec ses 38 points, Rantanen se trouve au premier rang du classement de la LNH et mène également au chapitre des mentions d’assistance (28), tandis que MacKinnon se trouve au deuxième rang des meilleurs pointeurs, avec une récolte de 35 points.

Radek Faska et Jamie Benn ont tous les deux enfilé l’aiguille, Alexander Radulov s’est fait complice des deux buts des siens et Anton Khudobin a stoppé 33 lancers pour les visiteurs. Les Stars ont encaissé trois revers à leurs quatre derniers affrontements et n’ont pas été en mesure de faire honneur à leur entraîneur Jim Montgomery, qui retournait pour la première fois à Denver. Montgomery a été à la barre de l’équipe de l’Université de Denver durant cinq saisons et a mené les Pioneers au championnat national en 2017.