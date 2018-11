LOS ANGELES — La recrue Eilas Pettersson a inscrit son 13e but de la saison et a aidé les Canucks à conjurer le mauvais sort pour battre les Kings de Los Angeles 4-2, samedi soir.

Les Canucks ont ainsi mis un terme à leur série de huit défaites.

Pettersson a attrapé du bout du bâton la passe transversale de Dion Phaneuf à l’intérieur de la ligne rouge pour s’échapper et il a déjoué Cal Petersen à mi-chemin en troisième période.

Adam Gaudette et Sam Gagner ont également enfilé l’aiguille du côté de Canucks et Tyler Motte a ajouté un but dans un filet désert. Jacob Markstrom a pour sa part stoppé 20 lancers pour les visiteurs.

Après avoir maintenu le pointage égal 0-0 après 20 minutes de jeu, les deux équipes ont fait mouche à deux reprises lors de la période médiane.

Les Kings ont nivelé la marque 2-2 lorsque Luff s’est amené seul devant Markstrom. Il s’agissait de son troisième but de la saison.

Les deux équipes ont capitalisé sur des avantages numériques un peu plus tôt dans la période.