INNSBRUCK, Autriche — L’Allemande Natalie Geisenberger et le duo autrichien formé de Thomas Steu et Lorenz Köller n’auraient pu espérer mieux comme début de saison en Coupe du monde de luge.

Geisenberger a remporté le sprint féminin, tandis que les Autrichiens Steu et Köller s’adjugeaient le titre du sprint en double, dimanche, leur procurant ainsi une deuxième victoire en autant de jours lors de cette première escale de la saison en Coupe du monde.

L’Allemand Johannes Ludwig a triomphé du côté masculin en retranchant seulement un dixième de seconde au chrono de l’Italien Dominik Fischnaller, tandis que l’Autrichien Wolfgang Kindl passait de la 18e position après la première manche à la troisième marche du podium lors de la deuxième. Le Canadien Reid Watts a terminé au 22e rang, à 0,670 seconde.

Kindl a ensuite remporté le sprint masculin, devant le Russe Aleksandr Gorbatcevich et l’Allemand Felix Loch.

L’Allemagne a de nouveau monopolisé le podium, cette fois-ci au sprint; Geisenberger a dominé l’épreuve, Julia Taubitz a décroché son deuxième disque d’argent du week-end et Dajana Eitberger s’est emparée du bronze.

En double, Steu et Köller sont parvenus à devancer les Russes Vladislav Yuzhakov et Iurii Prokhorov, tandis que les Allemands Tobias Wendl et Tobias Arlt complétaient le podium.

Le circuit de la Coupe du monde de luge se déplacera le week-end prochain à Whistler, en Colombie-Britannique. L’épreuve individuelle masculine et le double auront lieu le 30 novembre, alors que l’épreuve individuelle féminine et le relais par équipes seront présentés le 1er décembre.