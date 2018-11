CHARLOTTE, N.C. — Martin Necas a amassé un but et une aide, Callum Booth a repoussé 26 tirs et les Checkers de Charlotte ont battu le Rocket de Laval 3-1, dimanche.

Aleksi Saarela et Roland McKeown, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour les Checkers (16-4-1), qui ont inscrit une troisième victoire de suite.

Michael McCarron a été l’unique buteur du Rocket (7-12-2), qui a perdu ses cinq dernières rencontres (0-4-1). Michael McNiven a accordé deux buts sur 20 lancers.

Les Checkers, qui avaient défait le Rocket 4-2, samedi, ont été 1-en-3 en avantage numérique, tandis que le Rocket n’a pas été en mesure de profiter de ses trois occasions.

Note aux lecteurs: Version corrigée. Michael McNiven était devant le filet du Rocket et non Charlie Lindgren.