BALTIMORE — Le quart recrue Lamar Jackson a inscrit un majeur au sol en plus de lancer une passe de touché, Terrell Suggs a ramené un échappé sur 43 verges jusque dans la zone des buts et les Ravens de Baltimore ont vaincu les Raiders d’Oakland 34-17, dimanche.

Cyrus Jones a également marqué un majeur grâce à un retour de botté de dégagement de 70 verges pour les Ravens (6-5), qui ont gagné un deuxième match de suite pour une première fois depuis septembre.

Gus Edwards a accumulé 118 verges de gains au sol, équilibrant l’offensive des Ravens et gardant celle des Raiders sur le banc. Les Ravens menaient par trois points à la mi-temps, mais ils ont creusé l’écart à 27-17 grâce à deux longues séquences payantes mettant en vedette le jeu au sol qui ont écoulé près de 16 minutes de jeu.

En relève à Joe Flacco, qui ratait un deuxième match de suite en raison d’une blessure à la hanche, Jackson a réduit son nombre de courses et a lancé plus souvent le ballon tout en obtenant le même résultat: une victoire. Après avoir couru 27 fois avec le ballon pour 117 verges de gains à son premier départ dans la NFL, Jackson a franchi 71 verges en 11 courses tout en complétant 14 de ses 25 passes pour 178 verges de gains et deux interceptions.

Du côté des Raiders, Derek Carr a complété 16 de ses 34 passes pour 194 verges de gains et un touché, mais il a été victime de trois sacs.

Les Raiders (2-9) représentaient la 31e défensive contre le jeu au sol avant les matchs de dimanche et les Ravens en ont profité en accumulant 242 verges de gains au sol sur 43 courses.