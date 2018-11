ORCHARD PARK, N.Y. — Josh Allen a inscrit le majeur qui a fait la différence sur une course de 14 verges au quatrième quart et les Bills de Buffalo ont défait les Jaguars de Jacksonville 24-21, dimanche, dans un duel qui a été marqué par une échauffourée qui a mené à l’expulsion du porteur de ballon des Jaguars Leonard Fournette et l’ailier défensif des Bills Shaq Lawson.

Fournette a inscrit deux touchés pour créer l’égalité 14-14 au deuxième quart. Il a terminé la rencontre avec 95 verges de gains sur 18 courses avant d’être renvoyé au vestiaire avec 2:57 à faire au troisième quart.

Allen a également lancé une passe de touché de 75 verges à Robert Foster lors de son premier départ depuis une absence de quatre parties en raison d’une entorse au coude. Le receveur Isaiah McKenzie a marqué un touché de six verges sur un balayage et les Bills (4-7) ont inscrit une deuxième victoire de suite pour une première fois cette saison.

Les Jaguars (3-8) ont encaissé un septième revers d’affilée et connaissent leurs pires moments depuis une série de neuf défaites en 2016.

Ils ont commis une grave erreur sur un deuxième essai et 10 verges à franchir à partir de leur ligne de 2 avec 5:01 à faire. La passe de Blake Bortles a dévié sur les mains de James O’Shaughnessy et a été interceptée par Jordan Poyer.

Stephen Hauschka a suivi avec un placement de 22 verges, creusant l’écart à 24-14.

Bortles a ensuite lancé une passe de touché de 13 verges à Dede Westbrook avec 1:20 à jouer, mais les Bills ont récupéré le botté court de Josh Lambo.

Note aux lecteurs: Version corrigée. Les Jaguars ont encaissé un septième revers d’affilée, et non un huitième.