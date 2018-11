HALIFAX — Joseph Veleno a poursuivi son excellente séquence offensive et les Voltigeurs de Drummondville ont défait les Mooseheads de Halifax 6-3, dimanche, au Scotiabank Centre.

Veleno, qui pourrait être invité au camp d’Équipe Canada junior, a inscrit un but en désavantage numérique et il a ajouté deux aides contre les Mooseheads. Le choix de première ronde des Red Wings de Detroit en 2018 a amassé 15 points, dont six buts, à ses quatre dernières parties.

Les Voltigeurs, qui ont salué le retour de l’attaquant Maxime Comtois dans la LHJMQ, même si ce dernier n’a pas joué, ont signé une quatrième victoire de suite. Ils ont fait scintiller la lumière rouge 26 fois pendant cette séquence.

Outre Veleno, Félix Lauzon a marqué deux buts pour les Voltigeurs tandis que Gregor MacLeod, Brandon Skubel et Dawson Mercer ont enfilé l’aiguille une fois chacun.

Benoit-Olivier Groulx, Jared McIsaac et Raphaël Lavoie ont touché la cible pour les Mooseheads, qui se sont inclinés lors de leurs deux derniers matchs.

Olivier Rodrigue a gardé le fort pour les Voltigeurs et il a repoussé 24 rondelles dans la victoire. Alexis Gravel a amorcé l’affrontement pour les Mooseheads, mais il a été chassé après avoir donné cinq buts en première période. En relève, Cole Rafuse a bloqué 22 des 23 lancers vers lui.

Drakkar 2 – Islanders 1 (Fus.)

Ivan Chekhovich a été le seul marqueur en tirs de barrage et le Drakkar de Baie-Comeau a vaincu les Islanders de Charlottetown 2-1.

Chekhovich, le quatrième meilleur pointeur de la LHJMQ, a trompé la vigilance de Matthew Welsh lors de la deuxième vague de tireurs, faisant la différence pour les visiteurs.

Jordan Martel, avec son neuvième but de la campagne, a permis au Drakkar de créer l’égalité 1-1 en deuxième période.

Hunter Drew avait propulsé les Islanders en avant au premier engagement. La troupe de Charlottetown est restée invaincue en temps réglementaire à ses sept dernières parties.

Les deux gardiens ont offert une très belle performance devant le filet. Kyle Jessiman a réalisé 36 arrêts pour le Drakkar tandis que Welsh a bloqué 41 tirs.

Phoenix 6 – Titan 3

Six joueurs différents ont enfilé l’aiguille pour le Phoenix de Sherbrooke, qui a doublé le Titan d’Acadie-Bathurst 6-3.

L’attaque du Phoenix a ouvert les valves lors de sa séquence de trois victoires dans les Maritimes. L’équipe a inscrit pas moins de 20 buts et elle en a accordé sept.

Jérémy Rainville, Félix Robert, Samuel Poulin, Bobby Dow, Bailey Peach et Yann-Félix Lapointe ont noirci la feuille de pointage pour le Phoenix. Peach a marqué dans un troisième match de suite.

Evan MacKinnon, Marc-André LeCouffe et Liam Murphy ont répliqué pour les champions en titre de la coupe du Président et de la coupe Memorial.

Thommy Monette a repoussé 21 des 24 tirs dirigés vers lui pour le Phoenix. Tyriq Outen, le gardien recrue du Titan, a cédé cinq fois devant 37 lancers.

Armada 4 – Remparts 3 (Fus.)

Rémy Anglehart a touché la cible lors de la quatrième ronde des tirs de barrage et l’Armada de Blainville-Boisbriand a vaincu les Remparts de Québec 4-3.

Après qu’Alexander Katerinakis eut donné les devants 1-0 à l’Armada en fusillade, Philipp Kurashev a créé l’égalité lors de la troisième vague de tireurs. Emile Samson a stoppé Andrew Coxhead avant qu’Anglehart procure la victoire aux siens.

Anglehart avait fait bouger les cordages en temps réglementaire pour l’Armada. Ses coéquipiers Luke Henman et Antoine Demers l’ont imité.

Kurashev avait lui aussi marqué lors du temps régulier. Aleksei Sergeev et Olivier Mathieu ont fourni les autres réussites aux Remparts, qui ont perdu leurs quatre dernières sorties.

Samson a obtenu une première victoire depuis le 1er novembre grâce à 26 arrêts pour l’Armada. Dereck Baribeau a encaissé la défaite pour les Remparts même s’il a effectué 36 arrêts.

Tigres 3 – Olympiques 2

Le gardien recrue Nikolas Hurtubise a enregistré une première victoire en carrière dans la LHJMQ et les Tigres de Victoriaville ont triomphé 3-2 aux dépens des Olympiques de Gatineau.

Hurtubise effectuait un deuxième départ en carrière dans le circuit Courteau et il a résisté à une poussée de 13 tirs des Olympiques en troisième période. Il a conclu la rencontre avec 22 arrêts.

Simon Lafrance a créé l’égalité en deuxième période, lors d’un avantage numérique, et il a réussi le but victorieux sept minutes plus tard. Isaiah Gallo-Demetris a également trouvé le fond du filet pour les Tigres.

Maxim Trépanier et Iaroslav Likhachev avaient permis aux Olympiques de prendre les devants 2-0 au premier engagement. Les hommes d’Éric Landry ont malgré tout subi un troisième revers consécutif.

Tristan Bérubé a alloué trois buts en 31 tirs pour les Olympiques.

Saguenéens 2 – Cataractes 3 (Fus.)

Anthony Imbeault et Jérémy Manseau ont marqué en tirs de barrage et les Cataractes de Shawinigan sont venus à bout des Saguenéens de Chicoutimi 3-2.

Imbeault a déjoué Alexis Shank lors de la première vague et Manseau a doublé l’avance des siens lors de la deuxième ronde. Lucas Fitzpatrick a stoppé la tentative de Jesse Sutton pour confirmer la victoire des Cataractes.

L’attaquant recrue Mavrick Bourque, qui avait réussi un tour du chapeau la veille, a ajouté deux buts à sa fiche pour les Cataractes.

Justin Ducharme a marqué pour les Saguenéens et Sutton a forcé la tenue d’une prolongation en faisant bouger les cordages alors qu’il ne restait que 19 secondes à écouler à la rencontre.

Fitzpatrick a réalisé 32 arrêts dans la victoire tandis que Shank a repoussé 23 tirs.