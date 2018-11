CARSON, Calif. — Philip Rivers a égalé un record de la NFL pour les passes complétées d’affilée et a établi des records pour les passes complétées de suite en début de match et le plus haut pourcentage de passes complétées dans une rencontre, aidant les Chargers de Los Angeles à écraser les Cardinals de l’Arizona 45-10, dimanche.

Le vétéran de 15 saisons a complété ses 25 premières tentatives de passes et a terminé le match avec une fiche de 28-en-29 pour 259 verges de gains et trois touchés. Il a cédé sa place à Geno Smith lors du dernier quart.

Les 25 passes complétées de suite égalaient le record établi par Ryan Tannehill en 2015. Le quart des Dolphins de Miami avait toutefois accompli l’exploit en complétant ses sept dernières passes face aux Titans du Tennessee le 18 octobre 2015, puis ses 18 premières passes la semaine suivante face aux Texans de Houston.

Rivers a fracassé le record de Mark Brunell pour les passes complétées pour commencer un match. Alors qu’il portait les couleurs des Redskins de Washington, Brunell avait complété ses 22 premières tentatives de passes face aux Texans de Houston le 24 septembre 2006. Le pourcentage de précision de 96,8 de Rivers a surpassé celui de 92,3 de Kurt Warner, quand il avait été 24-en-26 en 2009 avec les Cardinals face aux Jaguars de Jacksonville.

Les Cardinals (2-9) ont pris les devants 10-0 sur leurs deux premières possessions, puis les Chargers (8-3) ont renversé la vapeur en marquant six touchés en sept possessions.

Mike Williams et Melvin Gordon ont marqué deux majeurs chacun, tandis qu’Austin Ekeler et Keenen Allen ont aussi atteint la zone des buts.

Gordon s’est blessé au genou au troisième quart.