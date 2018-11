ATLANTA — Josef Martinez, Franco Escobar et Hector Villalba ont fait bouger les cordages et l’Atlanta United a écrasé les Red Bulls de New York 3-0, dimanche, lors de la première manche de la finale de l’Association de l’Est.

Le United aura un sérieux avantage avant le match retour de la série au total des buts, jeudi, à Harrison, au New Jersey. La finale de la Coupe MLS aura lieu le 8 décembre.

Devant 70 016 spectateurs au Mercedes-Benz Stadium, le United a défait les Red Bulls pour une première fois dans son histoire après trois revers et un verdict nul.

Dans un duel entre les deux meilleures formations de la MLS en saison régulière, le United a vengé le fait d’avoir perdu le Supporters’ Shield lors du dernier jour de la saison régulière. Si un but des Red Bulls a été annulé à la suite d’une consultation vidéo et que le gardien du United Brad Guzan a dû faire un arrêt spectaculaire en fin de rencontre, le match a été l’affaire du United.

Martinez, qui a établi un record du circuit avec 31 buts en raison régulière, a ouvert la marque à la 32e minute.

Les Red Bulls croyaient avoir créé l’égalité à la 53e minute, mais les reprises ont démontré qu’il y avait hors-jeu sur la séquence.

Miguel Almiron a mis la table pour le but d’Escobar à la 72e minute, puis Villalbal a offert un coussin encore plus important au United en y allant d’une belle frappe pendant les arrêts de jeu.