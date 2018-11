PORTLAND, Ore. — Tim Melia a réalisé six arrêts et le Sporting Kansas City a survécu aux assauts des Timbers de Portland pour soutirer un verdict nul de 0-0, dimanche, lors de la première manche de la finale de l’Association de l’Ouest.

Les Timbers ont eu l’avantage 14-9 au chapitre des tirs et en ont cadré six, sans toutefois trouver le fond du filet. De son côté, le gardien des Timbers Jeff Attinella a stoppé le seul tir cadré du Sporting.

Le match retour de la série au total des buts sera présenté jeudi. La finale de la Coupe MLS aura lieu le 8 décembre.

Le Sporting était privé de l’attaquant Diego Rubio, suspendu en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Il avait été remplacé dans la formation partante par Khiry Shelton.

Pour leur part, les Timbers devaient se passer d’Andy Polo (mollet) et de Samuel Armenteros (dos). De plus, le défenseur Larrys Mabiala s’est blessé à la 18e minute et a dû être remplacé par Bill Tuiloma.

Jorge Villafana est passé tout près de donner les devants aux Timbers dès la sixième minute, mais il a atteint le poteau.

Les Timbers croyaient aussi avoir marqué à la 70e minute, mais le but de David Guzman a été annulé en raison d’un hors-jeu, ce que les reprises ont confirmé.