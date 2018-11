TAMPA, Fla. — Brayden Point a récolté deux buts et une aide et le Lightning de Tampa Bay a défait les Devils du New Jersey 5-2, dimanche soir.

Tyler Johnson, Cédric Paquette et Alex Killorn ont aussi fait bouger les cordages pour le Lightning, qui a gagné un troisième match de suite et cinq de leurs six derniers.

Le gardien Louis Domingue a effectué 33 arrêts pour la formation de Tampa Bay, qui montre le meilleur dossier de l’Association Est (17-6-1).

Stefan Noesen et Jesper Bratt ont répliqué pour les Devils, qui ont porté leur fiche à 2-9 lors des matchs à l’étranger. Cory Schneider a repoussé 30 rondelles et il n’a pas connu la victoire depuis le 27 décembre 2017 (0-15-2).

Le Lightning a dominé les Devils 13-5 au chapitre des buts lors de leurs deux affrontements cette saison.