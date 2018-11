BROSSARD, Qc — Il se sera écoulé 344 jours entre le dernier match disputé par Shea Weber et celui de mardi, lorsque le défenseur effectuera un retour au jeu face aux Hurricanes de la Caroline.

Pendant cette période, Weber, qui s’est rétabli d’opérations au pied gauche et au genou droit, est devenu le 30e capitaine de l’histoire du Canadien à la suite du départ de Max Pacioretty. L’équipe a aussi tourné la page sur une fin de campagne catastrophique en développant une nouvelle identité.

«Le plus difficile a été de ne rien pouvoir faire au début, de rester assis et devoir attendre, a raconté Weber, lundi. Si tout ça s’était passé pendant l’été, ç’aurait été différent. Mais c’est difficile de regarder une vingtaine de matchs, de voir ses coéquipiers aller à la guerre et ne pas pouvoir les aider.

«L’équipe est bonne. Tout le monde travaille fort, a-t-il ajouté. Il y a place à amélioration et les solutions vont venir du collectif et non d’une seule personne. Il y a du positif, mais nous devons resserrer certaines choses.»

Le retour de Weber survient alors que le Tricolore connaît une période plus difficile après son début de saison éclatant. L’équipe occupait le 26e rang du circuit Bettman pour la moyenne de buts accordés par match (3,38) avant les rencontres de lundi.

«Il est un joueur qui est utilisé dans toutes les situations de jeu, a noté le défenseur David Schlemko. C’est un colosse qui peut brasser les adversaires en désavantage numérique et il a un puissant tir pour appuyer l’avantage numérique. Il est un joueur complet et il va nous aider de toutes les façons imaginables.»

Weber ne s’est pas dit particulièrement nerveux à la veille de son premier match en près d’un an. Âgé de 33 ans, il est confiant de rapidement reprendre son rythme de match.

«Je jouais avec Steve Sullivan (chez les Predators de Nashville) quand il avait raté presque deux ans en raison d’une blessure, a raconté Weber. Il était revenu et il avait connu du succès. Je n’ai pas parlé à des joueurs qui sont passés par là, mais je sais que c’est possible de revenir au jeu après aussi longtemps et avoir un bon niveau.»

Weber s’entraînait depuis déjà plusieurs semaines avec ses coéquipiers. Tout le monde chez le Canadien s’attend à ce qu’il fasse rapidement honneur à son étiquette de défenseur numéro un.

«Il paraît bien à l’entraînement jusqu’ici, a rappelé l’entraîneur-chef Claude Julien. J’ai été très surpris de voir comment il était alerte avec la rondelle, comment il voit quand même bien le jeu devant lui. Ce sont des choses que nous allons devoir suivre de plus près pendant les matchs. Nous allons lui répéter de garder les jeux simples et de prendre le temps de reprendre son rythme.

«Chaque joueur qui revient d’une blessure est différent. Personnellement, je suis confiant qu’il va revenir et être immédiatement un atout pour l’équipe.»

Weber s’est entraîné avec Schlemko lundi, mais Julien a insisté pour dire qu’il n’y avait rien de couler dans le béton. Victor Mete pourrait aussi avoir sa chance, lui qui a connu du succès l’an dernier à la gauche de Weber.

Plusieurs espéraient voir Mike Reilly jouer en compagnie de Weber alors qu’il brillait pendant le camp d’entraînement et en début de campagne. Reilly a toutefois été mis de côté quatre fois lors des six derniers matchs du Canadien et ne semble plus être dans les bonnes grâces de son entraîneur.

«Il doit être meilleur défensivement et prendre de meilleures décisions, a dit Julien quand il a été questionné sur le travail de l’arrière âgé de 25 ans. Il ne peut pas continuer à commettre des revirements sur des mauvais jeux et il le sait. Il doit être plus constant. Il a un potentiel, mais nous ne pouvons pas compter sur un joueur qui peut présenter deux visages différents d’un match à l’autre.»

Reilly et Xavier Ouellet étaient les défenseurs en trop à l’entraînement, lundi. Mete évoluait en compagnie de Jordie Benn, tandis que Brett Kulak et Jeff Petry composaient l’autre duo. Karl Alzner était absent, lui dont le nom a été soumis au ballottage et qui devrait être rétrogradé dans la Ligue américaine de hockey s’il n’est pas réclamé.

Note aux lecteurs: Version corrigée. Il s’est écoulé 344 jours et non 344 matchs.