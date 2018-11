TORONTO — Mitch Marner s’est fait complice de trois buts des siens, Patrick Marleau a disputé son 1600e match dans la LNH et les Maple Leafs de Toronto ont tenu le fort pour battre les Bruins de Boston 4-2, lundi soir.

Les deux équipes ont touché la cible à deux reprises lors d’une deuxième période haute en couleur où les Bruins ont dominé les Maple Leafs 18-9 au chapitre des buts. Alors que les Maple Leafs étaient en avance 3-2 en début de troisième période, Danton Heinen a frappé le poteau et les Bruins n’ont pas été en mesure de percer la défensive torontoise par la suite.

Zach Hyman a inscrit un but dans un filet désert pour sceller la victoire avec 1:35 à faire.

Travis Dermott, Igor Ozhiganov et Josh Leivo ont fait mouche du côté des Maple Leafs (17-8-0). Il s’agissait d’un premier but en carrière pour Ozhiganov et d’un deuxième pour Dermott.

Frederik Andersen a résisté à la menace des Bruins malgré une période médiane fort chargée et a cédé à deux reprises en 40 lancers.

David Pastrnak, qui avait complété un tour du chapeau lors de la dernière rencontre entre les deux équipes le 10 novembre, a été l’auteur des deux buts des Bruins (13-7-4). Jaroslav Halak a repoussé 27 des 30 dirigés vers lui.

Les Bruins ont perdu les services de Kevan Miller tard en première période après avoir reçu la rondelle à la gorge sur un tir de John Tavares.