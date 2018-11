NEW YORK — Tom Wilson a inscrit deux buts et Braden Holtby a stoppé 32 lancers dans la victoire de 4-1 des Capitals de Washington aux dépens des Islanders de New York.

Il s’agit d’une sixième victoire consécutive pour l’équipe de la capitale fédérale américaine.

Nic Dowd et Alexander Ovechkin ont inscrit les autres buts des vainqueurs, qui se sont hissés au sommet de la section Métropolitaine avec leur récente série de succès.

Valtteri Filppula a été le seul à déjouer Holtby, qui a réussi 15 arrêts en troisième période seulement. Thomas Greiss a arrêté 20 des 23 tirs qu’il a reçus. Le but d’Ovechkin — son 18e de la saison qui lui a permis de rejoindre Jeff Skinner au sommet du circuit — a été marqué dans un filet désert.

Les Islanders ont subi un troisième revers à leurs cinq dernières sorties.

Pourtant, ils s’étaient inscrits les premiers à la marque. Les Capitals ont d’ailleurs accordé le premier but de la rencontre au cours de cinq de leurs six dernières victoires.

Barry Trotz, qui a mené les Caps à la conquête de la coupe Stanley le printemps dernier avant de démissionner en raison d’une dispute contractuelle, ainsi que ses adjoints Lane Lambert et Mitch Korn ont reçu leur bague de la part de l’organisation de Washington avant la rencontre.