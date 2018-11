NEW YORK — Henrik Lundqvist a réalisé 29 arrêts et les Rangers de New York se sont de nouveau imposés au Madison Square Garden en défaisant les Sénateurs d’Ottawa 4-2, lundi soir.

La formation new-yorkaise a poursuivi sa domination à domicile, ajoutant une huitième victoire à leur fiche des neuf dernières rencontres disputées au Madison Square Garden.

Marc Staal, Lias Andersson, Chris Kreider et Mika Zibanejad ont fait bouger les cordages du côté des locaux.

Mark Stone a fait mouche à deux reprises, Brady Tkachuck a récolté deux mentions d’aide et Craig Anderson a stoppé 29 tirs du côté des Sénateurs, qui présentent un dossier de 2-8-1 à domicile cette saison.

Andersson a brisé l’égalité de 1-1 à 3:26 de la troisième période et Kreider a capitalisé sur une descente à deux contre un pour donner une avance de 3-1 aux Rangers.

Stone a redonné espoir aux Sénateurs en enfilant l’aiguille à 17:17, mais Zibanejad a ajouté un but dans une cage laissée déserte à 18:21.