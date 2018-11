HOUSTON — Deshaun Watson a lancé deux passes de touché et a amassé des gains de 210 verges par la voie des airs pour permettre aux Texans de Houston de récolter une huitième victoire d’affilée en vertu d’un gain de 34-17 contre les Titans du Tennessee, lundi soir.

Les Texans, qui ont amorcé la saison avec un dossier de trois défaites, ont ainsi battu un record de concession en récoltant le plus de victoires consécutives de leur histoire.

Demaryius Thomas a marqué ses deux premiers touchés dans l’uniforme des Texans et Lamar Miller a récolté 162 verges au sol, dont un touché de 97 verges.

Il s’agissait du premier match depuis que le fondateur et le propriétaire Robert «Bob» McNair est décédé, vendredi. Les Texans (8-3) l’ont honoré en portant des étiquettes à l’endos de leur casque, un ballon de football blanc avec les initiales «RCM».

Les Texans tiraient de l’arrière par 10 points avant d’inscrire 27 points sans riposte. Les Titans (5-6) ont finalement inscrit un majeur grâce à la passe de 48 verges captées par Corey Davis. Le second touché de Thomas — sur une distance de 10 verges — a toutefois remis les locaux en avance 34-17, avec un peu plus de huit minutes à faire.

Marcus Mariota, qui a raté la deuxième demie du match de la semaine dernière en raison d’une blessure, a complété 22 de ses 23 passes pour des gains aériens de 303 verges et deux majeurs. Il a réussi ses 19 premières passes avant d’en rater une avec un peu plus d’une minute à faire.

La course de 97 verges de Miller au second quart a permis aux Texans de se forger une avance de 21-10. Il s’agissait de la course la plus longue de l’histoire de l’équipe et la plus longue de la NFL depuis le 28 décembre 2014, alors qu’il était avec les Dolphins de Miami. Il est maintenant le seul joueur de l’histoire de la ligue à avoir inscrit deux touchés grâce à une course de 95 verges et plus.

Les Titans ont pris rapidement les devants 3-0 après leur première séquence à l’attaque et Jonny Smith a par la suite creusé l’écart 10-0 en inscrivant un touché de 61 verges, à mi-chemin au premier quart.

Les Texans ont rapidement réduit l’écart 10-7 lorsque Thomas a réussi son premier touché avec le club. Watson a permis aux siens de prendre les devants lorsqu’il a franchi la zone des buts après une course de 15 verges. Les locaux ont conclu la première demie en ajoutant un placement de 43 verges pour se procurer une avance de 24-10.

La formation du Texas a récidivé avec un placement de 47 verges au retour de la mi-temps et n’a concédé qu’un seul touché par la suite.