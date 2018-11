MONTRÉAL — Le Canadien tentera de mettre fin à une série de quatre défaites, mardi soir, quand il profitera du retour au jeu du 30e capitaine de l’histoire de l’équipe.

Shea Weber disputera un premier match depuis le 16 décembre 2017 et aura le «C» sur son chandail pour une première fois depuis son arrivée avec le Tricolore à l’été 2016. Le Canadien (11-8-5) accueillera alors les Hurricanes de la Caroline (11-9-3).

«Nous allons affronter une bonne équipe, a dit Weber après l’entraînement de l’équipe, lundi. Les Hurricanes jouent mieux que ce à quoi la plupart des observateurs s’attendaient. Ce sera un défi pour nous de retrouver le sentier de la victoire et de jouer comme nous pouvons le faire.»

Le Canadien a encaissé quatre revers en autant de sorties (0-2-2) la semaine dernière, allouant un total de 16 buts. Même si l’entraîneur Claude Julien a reconnu que Weber pourrait avoir besoin d’un peu de temps pour retrouver ses repères, il ne serait pas étonnant de voir le colosse être le défenseur le plus utilisé de l’équipe, mardi.

Jeff Petry et Jordie Benn sont les deux seuls défenseurs à avoir disputé les 24 premiers matchs du Canadien cette saison. Petry a été la valeur la plus sûre pour Julien et il a passé en moyenne 24:57 minutes par match sur la patinoire.

«Ça ne fait aucun doute que le retour de Shea va aider Jeff Petry, a noté Julien. Il nous a rendu de fiers services et il a joué beaucoup de minutes. Le fait d’avoir Shea va réduire ses minutes. Ça devrait aussi aider son jeu. Nous espérons que toutes ces choses-là vont faire boule de neige.»

Avec Weber et Petry sur la droite des deux premières paires en défensive, le Canadien espère voir son jeu défensif s’améliorer, alors que le bateau prend l’eau depuis quelques semaines déjà. Elle a concédé 52 buts en 13 rencontres depuis le début du mois de novembre, le deuxième pire total après les Sénateurs d’Ottawa (60).

Mardi soir, la brigade défensive du Tricolore devra avoir à l’oeil le centre Finlandais Sebastian Aho, qui a récolté 25 points, dont sept buts, en 23 rencontres depuis le début de la campagne. Acquis dans la transaction qui a envoyé Elias Lindholm et Noah Hanifin aux Flames de Calgary, Micheal Ferland a pour sa part marqué 11 buts en 23 matchs après avoir établi un sommet personnel la saison dernière chez les Flames avec 21 buts en 77 parties.

Les Hurricanes ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs et ils ont notamment décoché 29 tirs en une période lors d’une victoire de 5-2 face aux Maple Leafs de Toronto la semaine dernière, un record d’équipe. Ils dominent la LNH avec une moyenne de 39,9 tirs par match, loin devant les Panthers de la Floride à 35,6.

La présence de Weber sur la glace ne fera pas de tort au Canadien pour limiter les tirs des Hurricanes. Weber s’est classé à égalité au septième rang du circuit Bettman la saison dernière parmi les joueurs ayant disputé au moins 20 matchs avec 2,3 tirs bloqués par rencontre, et à égalité au 18e rang la saison précédente avec une moyenne de 2,0.

Âgé de 33 ans, Weber devrait donc être rapidement mis à l’épreuve et il ne paraissait pas trop inquiet, lundi matin.

«(Les Hurricanes) forment une équipe rapide, mais nous avons aussi une équipe rapide et je me sens bien à l’entraînement, a-t-il dit avec un sourire en coin. On verra comment ça se passera.»