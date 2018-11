BOUCHERVILLE, Qc — Le défenseur Xavier Bouchard du Drakkar de Baie-Comeau a écopé d’une suspension de sept matchs pour le geste qu’il a posé, dimanche, lors du match contre les Islanders de Charlottetown.

Le directeur du département de la sécurité des joueurs de la LHJMQ, Éric Chouinard, a justifié sa décision en fournissant l’explication suivante: «le joueur (Bouchard) a tout le temps voulu pour prendre sa décision avant de frapper son adversaire dans le dos et lui faire perdre l’équilibre. Le joueur des Islanders est dans une position vulnérable et sans défense, il est tombé violemment contre la rampe et n’a heureusement pas subi de blessure. Aux yeux de la ligue, ce geste est dangereux et inacceptable.»