OTTAWA — Trevor Harris sait qu’un jour viendra où il ne sera plus troublé d’avoir perdu la Coupe Grey. Mais pour l’instant, il en fait des cauchemars.

«Je rêve depuis deux nuits que nous sommes de retour à la mi-temps et que nous nous disons que 10 points d’écart, ce n’est rien et que nous allons gagner, a déclaré le quart-arrière du Rouge et Noir d’Ottawa, mardi. Les deux fois, la douleur était plus vive au réveil. J’imagine que j’aurai encore ce genre de rêves. Ça fait si mal parce que ça représente tellement à mes yeux.»

Le Rouge et Noir s’est incliné 27-16 devant les Stampeders de Calgary en grande finale de la Ligue canadienne, dimanche. Bien que cette défaite fasse toujours mal, Harris a déjà les yeux tournés vers la prochaine campagne.

Harris doit devenir joueur autonome, mais il espère s’entendre avec l’équipe sur les termes d’une prolongation de contrat.

«Je ne prévois pas aller voir qui me proposerait le plus sur le marché, a-t-il affirmé. Quand je suis arrivé ici en 2016, j’ai accepté moins que ce qu’on m’offrait ailleurs. J’aimerais terminer ma carrière ici.»

Harris a signé un contrat d’une saison peu de temps après la dernière campagne, mais comme la convention collective vient à échéance une journée avant l’ouverture des camps en vue de la saison 2019, le footballeur de 32 ans ne sait pas trop comment les choses se dessineront.

«C’est difficile à prévoir avec la convention collective. Tout découle de cela. Le plus tôt nous pourrons ratifier une nouvelle convention, le mieux ce sera pour les deux parties.»

Le directeur général du club, Marcel Desjardins, doit négocier avec une trentaine de joueurs autonomes. Il espère que certains voudront signer des contrats malgré l’incertitude entourant la convention collective.

«Si les gars dont nous souhaitons le retour sont prêts à signer un contrat maintenant, nous le ferons.»

Le d.g. a admis que de faire signer un nouveau pacte à son quart est sa priorité.

Harris croit que l’équipe a les éléments en place pour aspirer au championnat année après année. Il croit aussi pouvoir convaincre d’autres joueurs de demeurer à Ottawa.

«De garder cette équipe intacte est vital à mes yeux. J’aime ces gars et j’adore cette équipe. Je pense que nous pourrions connaître toute une séquence si nous demeurions ensemble. Si cela signifie de faire certains sacrifices, alors faisons-le.»

Les receveurs Greg Ellingson et Diontae Spencer doivent aussi devenir joueurs autonomes, tout comme le demi à l’attaque William Powell.