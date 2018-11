LONDON, Ont. — Auston Matthews pourrait réintégrer l’alignement des Maple Leafs de Toronto mercredi, alors que la formation torontoise accueillera les Sharks de San Jose.

Matthews a raté le dernier mois d’activités en raison d’une blessure à l’épaule qu’il a subie le 27 octobre face aux Jets de Winnipeg.

L’attaquant de 21 ans devra toutefois attendre le feu vert des médecins avant de pouvoir effectuer un retour au jeu, mais il a indiqué aux membres des médias présents à la séance d’entraînement mardi qu’il se sentait prêt à reprendre l’action.

«Je suis prêt à jouer mercredi, a reconnu Matthews. Je dois encore parler aux médecins de l’équipe, mais dans mon esprit, je me sens prêt à revenir.»

Matthews a été blessé lors d’un contact épaule à épaule avec le défenseur des Jets, Jacob Trouba, alors qu’il tentait de couper vers le filet adverse.

Cette saison, Matthews a récolté 10 buts et six mentions d’aide en 11 rencontres.

«Je me suis ennuyé à mort dans le dernier mois alors je crois que je suis simplement excité d’être de retour avec l’équipe et évidemment, de pouvoir jouer le match de demain et de faire ce que j’aime, c’est-à-dire jouer au hockey», a déclaré Matthews.

L’entraîneur-chef des Maple Leafs, Mike Babcock, a précisé que l’équipe devrait être en mesure de savoir si Matthews est en mesure de disputer le match mercredi matin.

La formation torontoise présente un dossier de 17-8-0 depuis le début de la campagne.