PHILADELPHIE — Brady Tkachuk a inscrit deux buts en troisième période, Matt Duchene a enchaîné avec le but victorieux alors qu’il restait 2:59 à la rencontre et les Sénateurs d’Ottawa ont renversé les Flyers de Philadelphie 4-3, mardi soir, à l’occasion de leur premier match depuis le congédiement du directeur général Ron Hextall.

Les Flyers ont démontré une fois de plus pourquoi ils éprouvaient des ennuis ces derniers temps. Ils ont laissé filer une avance de 3-1 alors qu’il ne restait que six minutes et demie à la partie et ont encaissé une sixième défaite en sept matchs.

Tkachuk a rétréci l’écart à 3-2 en fin de troisième période et il a créé l’égalité à l’aide d’une belle déviation alors qu’il restait 6:31. Les Flyers ont commis un revirement dans leur territoire qui a bénéficié à Duchene, et l’attaquant des Sénateurs a habilement déjoué Anthony Stolarz pour porter le pointage à 4-3.

Jake Voracek, Radko Gudas et Travis Konecny ont tous trouvé le fond du filet pour les Flyers, qui jouaient devant de nombreux sièges vides.