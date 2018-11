MONTRÉAL — Voici les cinq moments marquants du match entre les Hurricanes de la Caroline et le Canadien de Montréal, mardi, au Centre Bell.

Rask, meilleur avec un bâton qu’un couteau

Quelques instants après que Curtis McElhinney eut stoppé une déviation d’Andrew Shaw, les Hurricanes de la Caroline ont ouvert la marque grâce à un jeu semblable, à 7:35. Brock McGinn a contourné le filet avant de remettre à la ligne bleue à Jaccob Slavin. Ce dernier a décoché un puissant tir et Victor Rask l’a habilement dévié devant Carey Price, qui n’y pouvait rien. Il s’agissait pour Rask d’un premier but cette saison à son quatrième match. Il a raté les 20 premières rencontres après s’être coupé deux doigts de la main droite en cuisinant.

Le Canadien se met en marche

Après un début de rencontre à l’avantage des Hurricanes, le Canadien s’est mis en marche, décochant 12 tirs consécutifs en deuxième portion de première période. Les meilleures chances ont appartenu à Brendan Gallagher, après une courte remise de Tomas Tatar qui venait de récupérer un tir de Brett Kulak, et à Artturi Lehkonen, à la suite d’une remise transversale de Jesperi Kotkaniemi. Chaque fois, Curtis McElhinney a été alerte et a réussi l’arrêt.

Deuxième malchance pour Price

Après avoir cédé sur un tir bloqué en première période, le gardien du Canadien Carey Price a encore été malchanceux sur le deuxième des Hurricanes, à 11:59 du deuxième engagement. Price a stoppé le puissant tir initial de Calvin de Haan. Le retour s’est dirigé vers Trevor van Riemsdyk, qui a envoyé à son tour la rondelle au but. Elle a dévié sur le patin du défenseur Victor Mete avant d’aboutir dans le fond du filet.

McElhinney brille

Le Canadien a accumulé les occasions de marquer en deuxième période. Quand il ne s’est pas tiré lui-même dans le pied avec une hésitation de trop ou une passe imprécise, il s’est buté à un Curtis McElhinney en grande forme. McElhinney a réussi son plus bel arrêt aux dépens de Jordie Benn avec 1:40 à faire. Artturi Lehkonen a remis devant et Benn a pu décocher rapidement à contre-courant. Même si McElhinney se déplaçait vers sa droite, il a étiré le bras gauche et a saisi la rondelle.

Danault perce le mystère McElhinney

Après avoir raté une chance en or dans les cinq premières minutes du troisième engagement, le Canadien a finalement réussi à tromper la vigilance de McElhinney, qui multipliait les arrêts spectaculaires depuis le début de la rencontre. On peut dire toutefois dire que Phillip Danault a été chanceux sur la séquence. Arturri Lehkonen a tenté de ramener la rondelle vers le filet adverse après que Shea Weber eut raté son tir de la pointe. Danault en a profité pour frapper la rondelle sautillante au passage pour inscrire son deuxième but de la saison, le premier depuis le 20 octobre. Quant au capitaine, il s’agissait de son premier point depuis le 5 décembre 2017, où il avait fait bouger les cordages à deux reprises face aux Blues de St. Louis.