TAMPA, Fla. — Ryan Miller a repoussé 34 tirs, Nick Ritchie a marqué un but et amassé une mention d’aide et les Ducks d’Anaheim ont surpris le Lightning de Tampa Bay 3-1, mardi soir.

Miller a du même coup signé sa 373e victoire en carrière, ce qui lui permet de se hisser devant Andy Moog au 17e rang de l’histoire de la LNH. Il s’est aussi approché à un gain d’égaler la marque de John Vanbiesbrouck, le gardien américain le plus victorieux de l’histoire de la ligue.

Josh Manson et Carter Rowney ont aussi fait vibrer les cordages pour les Ducks.

Alors qu’il était étendu sur la patinoire, Miller a frustré Victor Hedman avec son bras gauche sur un tir à bout portant en première période. Il a ensuite freiné Brayden Point en échappée en période médiane.

Le Lightning, qui présente une fiche de 3-1-0 au cours de ce séjour de cinq rencontres à domicile, a bénéficié de la contribution offensive de Point. Louis Domingue a effectué 19 arrêts.