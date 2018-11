BUFFALO, N.Y. — Jeff Skinner a sauvé les meubles en prolongation en enfilant l’aiguille à 1:19 de la période de prolongation pour permettre aux Sabres de Buffalo de l’emporter 3-2 après avoir bousillé une avance de deux buts en troisième période face aux Sharks de San Jose, mardi soir.

Les Sabres de Buffalo sont ainsi demeurés invaincus lors de leurs 10 dernières rencontres.

Rasmus Ristolainen et Nathan Beaulieu ont également touché la cible du côté des Sabres, qui ne se sont pas inclinés depuis le 4 novembre.

Il s’agit de la plus longue séquence de victoires dans l’histoire des Sabres et la meilleure séquence du circuit Bettman depuis que les Blue Jackets de Columbus ont enligné 16 gains entre le 29 novembre 2016 et le 3 janvier 2017. Les Sabres ont obtenu 10 victoires consécutives à deux reprises auparavant, la séquence la plus récente remontant à la saison 2006-2007.

Carter Hutton a repoussé les 32 premiers lancers auxquels il a fait face et a cédé à deux reprises en 38 tirs, poursuivant sa meilleure série de victoires en carrière. Il a obtenu gain de cause à ses huit dernières sorties, lors desquelles il n’a accordé que 15 buts.

Joe Pavelski a fait mouche à deux reprises pour les Sharks dans les huit dernières minutes de jeu.

Martin Jones a pour sa part effectué 28 arrêts et n’a pas vraiment eu l’occasion de s’imposer face aux trois buts des Sabres.