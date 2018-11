MEMPHIS, Tenn. — Kyle Lowry a inscrit 24 points et six aides, Fred VanVleet a ajouté 18 points et les Raptors de Toronto ont misé sur des paniers de trois points au quatrième quart pour venir à bout des Grizzlies de Memphis, mardi soir.

VanVleet a obtenu six tirs au cours de la rencontre, dont trois très payants en quatrième, alors que les Raptors étaient 7 en 12 au chapitre des paniers de trois points. Lowry a terminé la soirée avec une fiche de 5 en 8 au chapitre des trois points.

Kawhi Leonard a conclu la rencontre avec 17 points et 10 rebonds, et Serge Ibaka a amassé 16 points pour aider les Raptors à mettre la main sur leur sixième gain consécutif.

Marc Gasol a mené les Grizzlies avec une récolte de 27 points. Mike Conley a pour sa part ajouté 20 points et six mentions d’aide.

Les Raptors ont dominé les locaux 17-2 au quatrième quart pour reprendre les devants pour de bon.

La formation torontoise, qui tirait de l’arrière par 17 points au deuxième quart, a trouvé la solution grâce aux paniers de trois points. Les Grizzlies menaient 71-53 après la première demie.