CHICAGO — Cody Eakin et Seah Theodore ont tous les deux enfilé deux buts en plus de récolter une mention d’aide et les Golden Knights de Las Vegas se sont moqués des Blackhawks de Chicago en les écrasant 8-3, mardi soir.

Les Golden Knights ont amorcé leur périple de trois matchs à l’étranger en signant un quatrième gain consécutif.

Alex Tuch a récolté un but et une mention d’assistance, alors que les Golden Knights ont poursuivi leur retour vers le sommet. William Karlsson, Ryan Reaves et Daniel Carr ont également trouvé le fond du filet du côté de Las Vegas. Marc-André Fleury a limité les joueurs des Blackhawks à trois buts en 24 tirs pour obtenir une sixième victoire à ses sept derniers départs.

Les Golden Knights (13-12-1), qui ont atteint la finale de la Coupe Stanley la saison dernière à leur première saison au sein du circuit Bettman, affichent un dossier de 4-0 face aux Blackhawks depuis leur arrivée.

Dylan Strome a obtenu un but et une aide à ses débuts avec les Blackhawks. La formation de Chicago s’est toutefois inclinée pour la troisième fois en quatre matchs. Les défenseurs Gustav Forsling et Erik Gustafsson ont aussi noirci la feuille de pointage.

Corey Crawford a cédé sa place à Cam Ward devant le filet des locaux après avoir cédé à six reprises en 30 lancers. Ward a terminé avec 11 arrêts.