MONTRÉAL — Le Canadien a beau avoir réussi plusieurs belles remontées depuis le début de la saison, il ne peut pas continuer à se retrouver en arrière au pointage, surtout quand l’avantage numérique est coincé au neutre.

Mardi, face aux Hurricanes de la Caroline, la troupe de Claude Julien était en arrière au pointage après 20 minutes pour un cinquième match de suite. Chaque fois, le Tricolore s’est incliné (0-3-2).

«C’est certain qu’un but en première période nous aiderait à prendre le rythme, à prendre confiance, a reconnu Phillip Danault après la défaite de 2-1 face aux Hurricanes. Ce que j’aime, c’est que nous n’avons pas lâché, même à 2-0. Nous avons joué avec énergie en troisième période. Mais si nous pouvions marquer un ou deux buts en début de match, ça aiderait.»

Le Canadien a marqué seulement deux buts contre huit pour ses rivaux lors des 20 premières minutes de ses cinq défaites d’affilée. La bonne nouvelle est toutefois que le jeu défensif semble se resserrer tranquillement et le retour de Shea Weber devrait aussi aider dans ce département.

«Nous avons appris beaucoup de choses sur notre système défensif, a noté Danault. Nous exécutons mieux les détails et nous réussissons à jouer des matchs plus serrés, ce qu’il faut faire si nous voulons gagner des matchs. Ça va dans la bonne direction.»

Ce qui demeure toutefois une énigme pour le Canadien, c’est l’efficacité en avantage numérique. Même si le Tricolore a marqué trois buts en 16 occasions pour une efficacité de 18,75 pour cent au cours de sa série de revers, les entrées de zone demeurent laborieuses.

Mardi, malgré un barrage de 49 tirs au but face aux Hurricanes, le Canadien a atteint le cadre du filet seulement quatre fois en trois avantages numériques. Le Bleu-blanc-rouge a obtenu une occasion en or de créer l’égalité quand Justin Williams a été puni pour avoir fait trébucher Jonathan Drouin avec 6:06 à faire, mais il n’a décoché que deux tirs au but et s’est buté au gardien Curtis McElhinney.

«Il y a des soirs où il est très difficile de rentrer en zone adverse avec la rondelle, a admis l’entraîneur Claude Julien. Nous avions encore travaillé cet aspect-là en matinée. C’est un travail qui est exigeant d’un côté et c’est frustrant pour nous aussi.

«Je vois des choses pendant les matchs. Peut-être que nous nous compliquons la vie en voulant trop en faire. Malgré tout ça, il faut prendre la responsabilité et dire que l’avantage numérique n’est pas assez bon. C’est quelque chose qui peut vous permettre de gagner des matchs comme celui de (mardi) soir.»

Avant les matchs de mardi, le Canadien occupait le 30e rang au niveau de l’efficacité en avantage numérique depuis le début de la campagne à 14,9 pour cent.

La présence de Weber devrait aider cet aspect du jeu. Posté au haut du cercle des mises en jeu à la droite du gardien dans une formation parapluie, Weber devrait trouver le moyen d’inscrire plusieurs buts d’ici la fin de la campagne.

Malgré une absence de près d’un an, Weber occupait toujours, avant les matchs de mardi, le troisième rang à égalité avec Brent Burns pour les buts en avantage numérique par un défenseur à travers la LNH depuis le début de la saison 2016-17 avec 14 réussites.

Weber a vu sa seule tentative de tir en avantage numérique être bloquée en défensive mardi.

«Il faut juste travailler encore plus fort, a affirmé Charles Hudon au sujet des ennuis en avantage numérique. Ils sont quatre sur la glace et nous, cinq. Nous devons travailler encore plus fort qu’eux. Je ne pense pas que nous l’avons fait pendant les deux minutes des punitions. Nous essayons beaucoup de jeux individuels pour rentrer dans la zone. Je pense qu’il faut croire en ses coéquipiers.»

Le Canadien profitait d’une journée de congé mercredi et aura ensuite deux séances d’entraînement pour continuer à peaufiner son travail en avantage numérique. Il aura ensuite deux défis bien différents devant lui samedi et dimanche, alors qu’il accueillera dans l’ordre les Rangers de New York et les Sharks de San Jose. Les deux équipes représentent respectivement la 19e et la première unité de désavantage numérique du circuit.