NEW YORK — David Villa, l’une des plus grandes vedettes de la MLS, a annoncé qu’il quittait le New York City FC.

L’étoile espagnole et ancien gagnant de la Coupe du monde de soccer a passé quatre saisons avec l’équipe, à titre de premier capitaine de son histoire. Il a l’intention de poursuivre sa carrière, mais n’a pas précisé à quel endroit.

Villa quitte après avoir totalisé 80 buts en 124 matchs en MLS pour le NYCFC. Villa a marqué dès le début de sa carrière en MLS en 2015, faisant vibrer les cordages lors du premier match de l’équipe au Yankee Stadium et a complété sa première saison avec 18.

Villa en ajouté 23 l’année suivante, et il a mené l’équipe aux séries éliminatoires pour la première fois.

En 2017, il en a inscrit 24, incluant les matchs hors-calendrier, même s’il avait disputé moins de matchs que la saison précédente.

À sa dernière saison avec le NYCFC, Villa a été ennuyé par des blessures, ce qui ne l’a pas empêché d’obtenir 15 buts, un sommet au sein de l’équipe, en 23 départs.

En annonçant son départ, Villa a rendu hommage à presque tous les gens associés à l’équipe.

«Je ne peux que dire merci, merci à tout le monde», a déclaré Villa mercredi.

«D’abord au City Football Group qui m’a donné la chance de venir ici. Au NYCFC et à la MLS, pour m’avoir accepté. À tout le monde dans l’équipe qui m’a aidé, jour après jour. Merci aux employés dans les bureaux, aux gens qui travaillent avec l’équipe, aux entraîneurs et au personnel. Merci à mes coéquipiers — sans lesquels il aurait été impossible de connaître du succès. Merci aux gens des médias qui m’ont toujours montré du respect et de l’amour. Je me souviens du premier jour que j’ai montré le chandail et les partisans étaient là. J’aurais aimé donné aux partisans une coupe MLS, mais je n’ai aucun doute que l’équipe l’obtiendra dans les années à venir.»