VICTORIAVILLE, Qc — Pierrick Dubé a brisé l’égalité alors qu’il ne restait que 61 secondes à écouler au troisième engagement et les Remparts de Québec sont venus de l’arrière pour battre les Tigres de Victoriaville 3-2, mercredi soir.

Cinquante-quatre secondes après que Thomas Caron eut créé l’égalité pour les Remparts, Dubé a sauté sur un retour de lancer d’Andrew Coxhead pour procurer une avance de 3-2 aux siens.

Caron a marqué pratiquement de la même façon, lorsqu’il s’est emparé d’une rondelle libre à l’embouchure gauche du filet des Tigres. Christian Huntley a aussi enfilé l’aiguille pour les Remparts, qui n’ont pas connu la défaite en temps réglementaire à leurs trois derniers matchs.

Adam Gaudreau, avec un premier but en carrière dans la LHJMQ, et Dominic Cormier ont fait bouger les cordages pour les Tigres, qui ont perdu cinq de leurs six dernières sorties.

Dereck Baribeau en a fait juste assez devant la cage des Remparts et il a stoppé 21 rondelles dans la victoire. Il n’avait pas triomphé depuis le 19 octobre.

Du côté des Tigres, la recrue Fabio Iacobo a alloué trois buts en 29 tirs. Le jeune gardien de 17 ans a perdu ses cinq derniers départs.

Sea Dogs 2 – Screaming Eagles 6

Gabriel Proulx a récolté un but et deux mentions d’assistance et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont vaincu les Sea Dogs de Saint-Jean 6-2.

Proulx a annoncé ses couleurs rapidement en obtenant une aide sur le but de Shaun Miller, dès la deuxième minute du match. Il a inscrit son neuvième but de la campagne moins de trois minutes plus tard. Proulx a touché la cible dans une troisième partie de suite.

Ian Smallwood, Adam McCormick, Olivier Bourret et Isiah Campbell ont aussi touché la cible pour les Screaming Eagles, qui n’ont pas connu la défaite à leurs cinq dernières sorties.

Anthony Boucher et Charlie Desroches ont répliqué pour les Sea Dogs, qui ont perdu un 17e match consécutif.

Le gardien recrue William Grimard a connu une soirée tranquille entre les poteaux des Screaming Eagles et il n’a eu qu’à effectuer 20 arrêts pour signer une quatrième victoire cette saison.

Le vétéran Alex D’Orio a amorcé la rencontre pour les Sea Dogs, mais il a été chassé à mi-chemin en troisième période après avoir alloué six buts sur 35 tirs. En relève, Mikhail Denisov a été parfait devant sept lancers.