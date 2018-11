DÉTROIT — Tyler Bertuzzi a brisé l’égalité avec 6:53 à faire en marquant son deuxième but du match et les Red Wings de Detroit ont défait les Blues de St. Louis 4-3, mercredi, même s’ils ont gaspillé une avance de trois buts.

Bertuzzi a profité d’une rondelle libre près de la zone du gardien pour inscrire son huitième but de la saison.

Thomas Vanek a récolté un but et une aide, tandis qu’Andreas Athanasiou a aussi marqué pour les Red Wings, qui ont mis fin à une série de trois revers. Mike Green a amassé deux aides et Jimmy Howard a repoussé 33 tirs.

David Perron a réussi un doublé pour les Blues, qui ont perdu cinq de leurs six dernières parties. Vladimir Tarasenko a aussi fait bouger les cordages et Jake Allen a réalisé 27 arrêts.