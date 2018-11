CALGARY — Tyler Seguin a touché la cible en prolongation et les Stars de Dallas ont évité le pire pour vaincre les Flames de Calgary 4-3, mercredi soir.

Dès la 24e seconde de la prolongation, Seguin a trompé la vigilance de David Rittich après avoir accepté une passe de Jamie Benn.

Rittich s’est plaint aux arbitres que Benn l’avait empêché de travailler à sa guise, mais la décision est restée inchangée.

Jason Spezza, Benn et Gavin Bayreuther ont aussi fait bouger les cordages pour les Stars, qui ont mis fin à une série de quatre revers à l’étranger. Seguin a ajouté une mention d’aide.

Garnet Hathaway, avec son premier but en 16 matchs, Johnny Gaudreau et Mark Giordano ont répliqué du côté des Flames. La formation de Calgary revendique un dossier de 4-1-1 à ses six dernières sorties.

En retard 2-1 en troisième période, les Flames ont pris les devants grâce à deux buts en 70 secondes. Gaudreau a créé l’égalité en avantage numérique et Giordano a trouvé le fond du filet grâce à un tir des poignets précis.

Bayreuther a cependant ramené les deux équipes à la case départ en inscrivant son deuxième but de la campagne, trois minutes après la réussite de Giordano.

Anton Khudobin a effectué 30 arrêts devant la cage des Stars tandis que Rittich a conclu la rencontre avec 24 arrêts.