DENVER — Gabriel Landeskog a brisé l’égalité à mi-chemin en troisième période et l’Avalanche du Colorado a battu les Penguins de Pittsburgh 6-3, mercredi soir.

Après avoir laissé filer une avance de 3-0, l’Avalanche a pu compter sur le trio de l’heure de la LNH pour reprendre les devants et se sauver avec la victoire.

Lors d’une contre-attaque en zone adverse, Landeskog a accepté une courte passe de Nathan MacKinnon avant de décocher un tir des poignets. La rondelle a heurté le défenseur des Penguins Juuso Riikola avant de faire un bond capricieux jusque dans le filet.

MacKinnon a conclu la rencontre avec un but et trois aides. Ses compagnons de trio Landeskog et Mikko Rantanen ont tous les deux obtenu deux points. Samuel Girard, Erik Johnson, Colin Wilson et Carl Soderberg ont aussi fait bouger les cordages pour l’Avalanche, qui a remporté ses six dernières parties.

Rantanen, le meilleur pointeur de la LNH, a récolté au moins deux points dans un sixième match de suite, ce qui égale un record d’équipe.

Sidney Crosby s’est occupé à lui seul de la remontée des Penguins, réussissant un tour du chapeau naturel. Il s’agissait d’une première soirée de trois buts pour le capitaine des Penguins depuis le 19 mars 2017.

Le gardien de l’Avalanche Philipp Grubauer a repoussé 22 rondelles pour ajouter la victoire à sa fiche. À son deuxième départ de la saison, Tristan Jarry a cédé cinq fois devant 25 lancers pour les Penguins.